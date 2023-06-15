Протягом останньої доби в акваторії Миколаєва рівень води знизився на 8 сантиметрів.
Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
Станом на 9 ранку 15 червня рівень води в акваторії Миколаєва знаходиться на позначці +28 сантиметрів.
Нагадаємо, в Снігурівській громаді станом на 08:00 15 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 3 метри 41 сантиметр.
Протягом останньої доби в акваторії Миколаєва рівень води знизився на 8 сантиметрів.
Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
Станом на 9 ранку 15 червня рівень води в акваторії Миколаєва знаходиться на позначці +28 сантиметрів.
Нагадаємо, в Снігурівській громаді станом на 08:00 15 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 3 метри 41 сантиметр.