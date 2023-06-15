У Миколаєві біля кафе «Kaif», що розташовано неподалік Варварівського мосту, спиляли дерева та облаштовують парковку. Миколаївці скаржаться, що припарковані там автомобілі створюватимуть аварійні ситуації.

На Facebook-сторінці (Contact Center при Миколаївській міській раді) Сергей Попов пише, що біля кафе одна смуга руху, тому автівки, що виїжджатимуть з парковки, можуть не бачити тих, хто їде у напрямку мосту.

— Добрий день! Біля Варварівського мосту власники шашличної розібрали тротуар, спиляли дерева та будують парковку. Маю питання - ця парковка офіційно узгоджена з містом? Чи я щось пропустив і в нашому місті кожен може робити парковки там, де заманеться? Я маю дуже великі сумніви, щодо безпечності цього будівництва. Одна смуга руху, суцільна лінія... Автівки, що виїжджають звідти можуть не бачити тих, хто їде у напрямку мосту, — написав він.

Фото з Google карт за 2015 рік Фото території зараз

У коментарях під постом висловився і депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко. Він підтримав автора звернення та додав, що на цій ділянці дороги дуже щільний рух.

Також він попросив перевірити законній робіт Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.

Раніше повідомлялося, що біля Миколаївської міської ради не будуть висаджувати нові дерева замість спиляних багаторічних блакитних ялинок.

Як повідомлялося, у ніч на 26 січня біля будівлі спиляли багаторічні ялинки по одну зі сторін від головного входу. Станом на ранок 27 січня перед будівлею Миколаївської міської ради спиляли ялинки, які залишилася після минулої рубки.