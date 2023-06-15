Гуманітарний штаб Олександра Гайду передав два човни для аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Миколаївській області. Миколаївські рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це нардеп повідомив на сторінці у Facebook.

— Рівень води на Миколаївщині та Херсонщині знижується, але майже півсотні населених пунктів й досі підтоплені. Там залишаються люди, які потребують допомоги. Наш гуманітарний штаб працює й далі, аби допомогти постраждалим, — зазначив Олександр Гайду.

Миколаївські рятувальники продовжують евакуйовувати людей в безпечні місця. Але зізнаються: плавзасобів не вистачає.

— Човни – це те, що зараз нам дуже необхідне для порятунку людей. Тільки на одному з них – ми щодня доставляємо у безпечну зону понад 40 людей. Чим більше човнів, тим швидше ми зможемо надати допомогу людям, — розповів командир пожежно-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС в Миколаївській області Сергій Золотар.

Також волонтери гумштабу привезли у Херсон більше тисячі антисептиків для людей, які постраждали від затоплень. Адже в місті є проблема з водою. Жителям рекомендують дезінфікувати руки, аби попередити спалах інфекційних хвороб.

Нагадаємо, раніше гуманітарний штаб Олександра Гайду передав на потреби військових човен для усунення наслідків підтоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС.