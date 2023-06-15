Гуманітарний штаб Олександра Гайду передав два човни для аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Миколаївській області. Миколаївські рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС.
Про це нардеп повідомив на сторінці у Facebook.
— Рівень води на Миколаївщині та Херсонщині знижується, але майже півсотні населених пунктів й досі підтоплені. Там залишаються люди, які потребують допомоги. Наш гуманітарний штаб працює й далі, аби допомогти постраждалим, — зазначив Олександр Гайду.
Миколаївські рятувальники продовжують евакуйовувати людей в безпечні місця. Але зізнаються: плавзасобів не вистачає.
— Човни – це те, що зараз нам дуже необхідне для порятунку людей. Тільки на одному з них – ми щодня доставляємо у безпечну зону понад 40 людей. Чим більше човнів, тим швидше ми зможемо надати допомогу людям, — розповів командир пожежно-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС в Миколаївській області Сергій Золотар.
Також волонтери гумштабу привезли у Херсон більше тисячі антисептиків для людей, які постраждали від затоплень. Адже в місті є проблема з водою. Жителям рекомендують дезінфікувати руки, аби попередити спалах інфекційних хвороб.
Нагадаємо, раніше гуманітарний штаб Олександра Гайду передав на потреби військових човен для усунення наслідків підтоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС.
Гуманітарний штаб Олександра Гайду передав два човни для аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Миколаївській області. Миколаївські рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС.
Про це нардеп повідомив на сторінці у Facebook.
— Рівень води на Миколаївщині та Херсонщині знижується, але майже півсотні населених пунктів й досі підтоплені. Там залишаються люди, які потребують допомоги. Наш гуманітарний штаб працює й далі, аби допомогти постраждалим, — зазначив Олександр Гайду.
Миколаївські рятувальники продовжують евакуйовувати людей в безпечні місця. Але зізнаються: плавзасобів не вистачає.
— Човни – це те, що зараз нам дуже необхідне для порятунку людей. Тільки на одному з них – ми щодня доставляємо у безпечну зону понад 40 людей. Чим більше човнів, тим швидше ми зможемо надати допомогу людям, — розповів командир пожежно-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС в Миколаївській області Сергій Золотар.
Також волонтери гумштабу привезли у Херсон більше тисячі антисептиків для людей, які постраждали від затоплень. Адже в місті є проблема з водою. Жителям рекомендують дезінфікувати руки, аби попередити спалах інфекційних хвороб.
Нагадаємо, раніше гуманітарний штаб Олександра Гайду передав на потреби військових човен для усунення наслідків підтоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС.