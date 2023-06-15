У Миколаєві через підняття рівня води в акваторії міста було підтоплено близько 10 приватних будинків. Зараз вже почали відкачувати воду з підвальних приміщень та криниць.

Про це повідомив перший віцемер Віталій Луков в ефірі ТРК «МАРТ».

— Наші служби почали почали відкачувати воду з підвальних приміщень та криниць у Малій Коренисі. На жаль, ми бачимо ще надходження води, оскільки грунти дуже насичені. Та ми не залишимо людей наодинці з бідою, — сказав Віталій Луков.

Перший заступник міського голови зазначив: містянам, чиї будинки були підтоплені, необхідно звертатися по допомогу до відповідної районної адміністрації.

Нагадаємо, що протягом останньої доби в акваторії Миколаєва рівень води знизився на 8 сантиметрів. Станом на 9 ранку 15 червня рівень води в акваторії Миколаєва знаходиться на позначці +28 сантиметрів.

В Снігурівській громаді станом на 08:00 15 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 3 метри 41 сантиметр.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Мешканці мікрорайону Матвіївка у Миколаєві повідомляють про підтоплення городів. Рівень води в Південному Бузі продовжує підвищуватись.



