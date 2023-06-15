У Росії планують 10 вересня провести «‎вибори»‎ на окупованих територіях України.

Про це пише російський ТАСС із посиланням на заступника голови Центральної виборчої комісії РФ Миколи Булаєва та голову комісії Елли Памфілової.

За словами глави російської ЦВК, Міноборони РФ і ФСБ вважають можливим проведення так званих виборів на окупованих територіях чотирьох регіонів України.

Зазначається, що 10 вересня стане «‎Єдиним днем голосування»‎, в якому вперше візьмуть участь тимчасово окуповані Луганщина, Донеччина, Херсонщина та Запоріжжя. У цей день відбудуться додаткові вибори до Держдуми РФ.

Російські ЗМІ зазначають, що додаткові «‎вибори»‎ пройдуть також у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, восени 2022 року окупанти намагалися провести псевдореферендуми в окупованих Херсонській та Запорізькій областях. Повідомлялося, що росіяни силою примушували місцевих жителів голосувати.

Так, коли росіяни імітували проведення свого фейкового «референдуму» у місті Берислав на Херсонщині, вони буквально вибивали двері у деяких місцевих, аби вони під прицілом «проголосували».