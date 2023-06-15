Чорноморський національний університет імені Петра Могили носить статус Національного вже сім років.

Про це повідомили в пресслужбі університету.

Незважаючи на досить молодий вік закладу вищої освіти, лише 27 років, ЧНУ імені Петра Могили є потужним осередком наукової сфери, високого професіоналізму, волонтерської роботи, активного студентського життя. Саме ці фактори визначають його конкурентоспроможність.

За час свого існування університет випустив понад 30 тисяч студентів, серед яких – кращі спеціалісти в комп’ютерній, медичній, психологічній, політичній, економічній сферах не лише в Україні, а й закордоном.

Наразі ЧНУ імені Петра Могили готує фахівців за 29 бакалаврськими за 22 магістерськими напрямами, має шість факультетів та три навчально-наукових інститути, а також власну наукову бібліотеку, водно-спортивну станцію, навчальну лабораторію журналістики: «Медіацентр», кабінет соціально-психологічної підтримки, галерею мистецтв імені Серафими Сенкевич та багато іншого.

Протягом останніх років Миколаївська Могилянка є кращим ЗВО в області та одним із лідерів на Півдні України. У 2022 році університет посів 55 місце в рейтингу 200 кращих ЗВО України за версією «Освіта.UA».

Незважаючи на війну, університет стрімко працює в змішаному форматі, розвиває наукову та міжнародну діяльність, активно відкриває великий набір абітурієнтів на наступний навчальний рік.

— Радо запрошуємо вступати до Чорноморського національного університету імені Петра Могили та зробити перший крок в успішне майбутнє, - звертаються представники університету до абітурієнтів.

Як відомо, 17 січня Чорноморський національний університет імені Петра Могили відсвяткував 27 років із дня заснування.

Нагадаємо, вночі 17 серпня минулого року російські війська обстріляли у Миколаєві університет — ЧНУ імені Петра Могили.

Наразі у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили активно працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів протягом 2022 року, найбільший з яких спричинив руйнування фасаду головного корпусу вишу.