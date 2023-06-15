Через руйнування Росією Каховської гідроелектростанції затоплено щонайменше 32 заправні станції, склади та нафтопереробні заводи. Це може призвести до витоку хімікатів, нафти й бензину.

Про це повідомило українське представництво міжнародної неурядової природоохоронної організації Greenpeace.

Організація провела дослідження на основі супутникових даних. Воно показало, що були затоплені нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та різноманітні склади — сукупно 32 об’єкти. Також щонайменше 150 тонн моторного мастила, за попередньою інформацією, витекло у воду в перші дні катастрофи.

— Навіть невеликої кількості хімікатів достатньо, щоб забруднити ґрунт і водойми, і, як наслідок, — доступ до чистої води буде ускладнений для багатьох людей», — зауважили у Greenpeace.

Там зазначають, що особливо сильне забруднення може спричинити затоплення промислових зон, звідки хімікати будуть змиватися вниз за течією, забруднюючи Чорне море та прибережні райони.

І наголошують, що наслідки для водних організмів у Каховському водосховищі та річці Дніпро будуть величезними. Це негативно вплине на середовище проживання риб, птахів, земноводних і тварин загалом, а також забруднить їхній ареал проживання.

— Там, де вода зараз відступає, потрібно очікувати масштабного забруднення продуктами нафтопереробної галузі та промислової і побутової хімії», — заявив хімік німецького представництва Greenpeace Манфред Сантен.

За його словами, необхідно також дослідити забруднення важкими металами. Ґрунти та водойми можуть бути непридатними для виробництва харчів і як джерела питної води протягом багатьох років, якщо їх не контролювати й за необхідності не відновлювати як слід.

Нагадаємо, раніше МОЗ попереджало, що на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС, є ризик забруднення питної води. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах.

Тим часом на Миколаївщині у річках Південний Буг та Інгулець спеціалісти фіксують перевищення показників кишкової палички.