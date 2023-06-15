Через руйнування Росією Каховської гідроелектростанції затоплено щонайменше 32 заправні станції, склади та нафтопереробні заводи. Це може призвести до витоку хімікатів, нафти й бензину.
Про це повідомило українське представництво міжнародної неурядової природоохоронної організації Greenpeace.
Організація провела дослідження на основі супутникових даних. Воно показало, що були затоплені нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та різноманітні склади — сукупно 32 об’єкти. Також щонайменше 150 тонн моторного мастила, за попередньою інформацією, витекло у воду в перші дні катастрофи.
— Навіть невеликої кількості хімікатів достатньо, щоб забруднити ґрунт і водойми, і, як наслідок, — доступ до чистої води буде ускладнений для багатьох людей», — зауважили у Greenpeace.
Там зазначають, що особливо сильне забруднення може спричинити затоплення промислових зон, звідки хімікати будуть змиватися вниз за течією, забруднюючи Чорне море та прибережні райони.
І наголошують, що наслідки для водних організмів у Каховському водосховищі та річці Дніпро будуть величезними. Це негативно вплине на середовище проживання риб, птахів, земноводних і тварин загалом, а також забруднить їхній ареал проживання.
— Там, де вода зараз відступає, потрібно очікувати масштабного забруднення продуктами нафтопереробної галузі та промислової і побутової хімії», — заявив хімік німецького представництва Greenpeace Манфред Сантен.
За його словами, необхідно також дослідити забруднення важкими металами. Ґрунти та водойми можуть бути непридатними для виробництва харчів і як джерела питної води протягом багатьох років, якщо їх не контролювати й за необхідності не відновлювати як слід.
Нагадаємо, раніше МОЗ попереджало, що на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС, є ризик забруднення питної води. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах.
Тим часом на Миколаївщині у річках Південний Буг та Інгулець спеціалісти фіксують перевищення показників кишкової палички.
Через руйнування Росією Каховської гідроелектростанції затоплено щонайменше 32 заправні станції, склади та нафтопереробні заводи. Це може призвести до витоку хімікатів, нафти й бензину.
Про це повідомило українське представництво міжнародної неурядової природоохоронної організації Greenpeace.
Організація провела дослідження на основі супутникових даних. Воно показало, що були затоплені нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та різноманітні склади — сукупно 32 об’єкти. Також щонайменше 150 тонн моторного мастила, за попередньою інформацією, витекло у воду в перші дні катастрофи.
— Навіть невеликої кількості хімікатів достатньо, щоб забруднити ґрунт і водойми, і, як наслідок, — доступ до чистої води буде ускладнений для багатьох людей», — зауважили у Greenpeace.
Там зазначають, що особливо сильне забруднення може спричинити затоплення промислових зон, звідки хімікати будуть змиватися вниз за течією, забруднюючи Чорне море та прибережні райони.
І наголошують, що наслідки для водних організмів у Каховському водосховищі та річці Дніпро будуть величезними. Це негативно вплине на середовище проживання риб, птахів, земноводних і тварин загалом, а також забруднить їхній ареал проживання.
— Там, де вода зараз відступає, потрібно очікувати масштабного забруднення продуктами нафтопереробної галузі та промислової і побутової хімії», — заявив хімік німецького представництва Greenpeace Манфред Сантен.
За його словами, необхідно також дослідити забруднення важкими металами. Ґрунти та водойми можуть бути непридатними для виробництва харчів і як джерела питної води протягом багатьох років, якщо їх не контролювати й за необхідності не відновлювати як слід.
Нагадаємо, раніше МОЗ попереджало, що на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС, є ризик забруднення питної води. Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах.
Тим часом на Миколаївщині у річках Південний Буг та Інгулець спеціалісти фіксують перевищення показників кишкової палички.