Кіберполіція викрила організовану групу зловмисників, які створювали фішингові боти під виглядом ботів ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Організували схему п’ятеро жителів Одещини, Київщини та один - із Росії. Під час блекаутів шахраї створювали ботів у Telegram, яких видавали за офіційні чат-боти компанії ДТЕК. Зібравши необхідні дані користувачів, фігуранти здійснювали несанкціонований вхід до акаунтів потерпілих.

Надалі викрадені акаунти зловмисники використовували для розсилки реклами шахрайських каналів, на яких пропонували псевдоінвестиції у різні проєкти.

— За попередніми даними, зловмисники здійснили несанкціоноване втручання до понад 15 тисяч акаунтів, а від шахрайства під виглядом інвестування грошей – постраждали близько 3 тисяч людей. Правоохоронці встановлюють потерпілих та суму завданих збитків, – уточнили в Кіберполіції.

До протиправної діяльності фігуранти також залучили близько 50 осіб, так званих, які виконували функцію обготівкування грошей, отриманих як інвестиції.

В ході обшуків в оселях правопорушників вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та SIM-картки.



