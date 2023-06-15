Кіберполіція викрила організовану групу зловмисників, які створювали фішингові боти під виглядом ботів ДТЕК.
Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.
Організували схему п’ятеро жителів Одещини, Київщини та один - із Росії. Під час блекаутів шахраї створювали ботів у Telegram, яких видавали за офіційні чат-боти компанії ДТЕК. Зібравши необхідні дані користувачів, фігуранти здійснювали несанкціонований вхід до акаунтів потерпілих.
Надалі викрадені акаунти зловмисники використовували для розсилки реклами шахрайських каналів, на яких пропонували псевдоінвестиції у різні проєкти.
— За попередніми даними, зловмисники здійснили несанкціоноване втручання до понад 15 тисяч акаунтів, а від шахрайства під виглядом інвестування грошей – постраждали близько 3 тисяч людей. Правоохоронці встановлюють потерпілих та суму завданих збитків, – уточнили в Кіберполіції.
Кіберполіція викрила організовану групу зловмисників, які створювали фішингові боти під виглядом ботів ДТЕК.
Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.
Організували схему п’ятеро жителів Одещини, Київщини та один - із Росії. Під час блекаутів шахраї створювали ботів у Telegram, яких видавали за офіційні чат-боти компанії ДТЕК. Зібравши необхідні дані користувачів, фігуранти здійснювали несанкціонований вхід до акаунтів потерпілих.
Надалі викрадені акаунти зловмисники використовували для розсилки реклами шахрайських каналів, на яких пропонували псевдоінвестиції у різні проєкти.
— За попередніми даними, зловмисники здійснили несанкціоноване втручання до понад 15 тисяч акаунтів, а від шахрайства під виглядом інвестування грошей – постраждали близько 3 тисяч людей. Правоохоронці встановлюють потерпілих та суму завданих збитків, – уточнили в Кіберполіції.