Уряди Данії та Нідерландів профінансували поставки великої партії танків Leopard 2 для України.
Про це повідомляє видання Handelsblatt із посиланням на високопосадовців НАТО.
За даними журналістів, ЗСУ отримають 14 одиниць Leopard 2, країни-союзники виділили на це «тризначні мільйонні суми». Контракти та інші документи на постачання танків уже підписано.
— Ця підтримка, ймовірно, стане важливим знаком для України, оскільки, як повідомляється, деякі бойові танки німецького виробництва було пошкоджено під час контрнаступу, - зазначили у виданні.
Перші Leopard 2 планують доставити в Україну в січні, а вся партія має бути передана до кінця 2024 року.
Нагадаємо, перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну до річниці повномасштабного вторгнення.
Уряди Данії та Нідерландів профінансували поставки великої партії танків Leopard 2 для України.
Про це повідомляє видання Handelsblatt із посиланням на високопосадовців НАТО.
За даними журналістів, ЗСУ отримають 14 одиниць Leopard 2, країни-союзники виділили на це «тризначні мільйонні суми». Контракти та інші документи на постачання танків уже підписано.
— Ця підтримка, ймовірно, стане важливим знаком для України, оскільки, як повідомляється, деякі бойові танки німецького виробництва було пошкоджено під час контрнаступу, - зазначили у виданні.
Перші Leopard 2 планують доставити в Україну в січні, а вся партія має бути передана до кінця 2024 року.
Нагадаємо, перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну до річниці повномасштабного вторгнення.