Уряди Данії та Нідерландів профінансували поставки великої партії танків Leopard 2 для України.

Про це повідомляє видання Handelsblatt із посиланням на високопосадовців НАТО.

За даними журналістів, ЗСУ отримають 14 одиниць Leopard 2, країни-союзники виділили на це «тризначні мільйонні суми». Контракти та інші документи на постачання танків уже підписано.

— Ця підтримка, ймовірно, стане важливим знаком для України, оскільки, як повідомляється, деякі бойові танки німецького виробництва було пошкоджено під час контрнаступу, - зазначили у виданні.

Перші Leopard 2 планують доставити в Україну в січні, а вся партія має бути передана до кінця 2024 року.

Нагадаємо, перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну до річниці повномасштабного вторгнення.