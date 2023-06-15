В Інгульському районі замінили майже 50 метрів тепломережі, яка опалює близько десяти багатоповерхівок та декілька установ.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

«При проведенні гідравлічних випробувань теплових мереж в Інгульському районі фахівці ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» виявили трубопроводів, що потребував заміни. В опалювальний сезон аварія на ньому могла б залишити без тепла майже десяток багатоповерхівок та кілька установ. Фахівці підприємства («Миколаївоблтеплоенерго, — прим.) демонтували та замінили на новий 48 м трубопроводу опалення. Крім того, було замінено засувки в тепловій камері», — йдеться у повідомленні.

Попереду роботи з ізоляції укладених труб, ліквідація розриття та роботи з благоустрою території.

Раніше повідомлялося, що «Миколаївоблтеплоенерго» замінить магістральну тепломережу на Намиві.