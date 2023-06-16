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Уночі 16 червня протиповітряна оборона знищила два іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» у Миколаївській області, запущені росіянами.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

Також за минулу добу захисники неба знищили ворожий ударний БпЛА «Ланцет», «Орлан-10», «Орлан-30», «Zala» та один БпЛА не встановленого типу.

Авіація Повітряних Сил за минулу добу 15 червня здійснила до десяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони України вночі 15 червня під час повітряної атаки росіян знищили 20 із 20 «Шахедів», 1 із 4 крилатих ракет та розвідувальний безпілотник «Орлан-10».