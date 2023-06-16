Бійці очаківського 73-го морського центру спецоперацій імені кошового отамана Антіна Головатого врятували п’ятьох російських окупантів, яких «товариші» кинули помирати після підриву Каховської ГЕС.

Таким чином воїни Сил спеціальних операцій поповнили обмінний фонд України, повідомляється на фейсбук-сторінці центру.

«Підірвавши Каховську ГЕС російське командування жодним чином не зважило на життя власного особового складу. Адже, після розливу води десятки окупантів лишилися відрізаними від великої землі на затоплених позиціях на Херсонщині. Одна з таких позицій занурювалася під воду, а кілька росіян ось-ось мали потонути», — йдеться у повідомленні.

Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противників, воїни ССО вирушили по них.

П’ятьох ворожих бійців завантажили на човни. В цей час з інших позицій противник вдарив по човнам, незважаючи на те, що на них перебували і його ж товариші. Попри це усіх полонених доставили живими на узбережжя. Українські спецпризначенці під час місії не постраждали.

Вже на березі під час розмови з полоненими оператори ССО з’ясували, що окупанти належать до підрозділу «Шторм Z». Ці загони російське Міноборони комплектує за тим же принципом, що і формування «Вагнер»: основу складають засуджені росіяни, що відбувають покарання у тюрмах. За участь у війні проти України їм обіцяють амністію.

Раніше повідомлялося, що бійці очаківського 73-го морського спеццентру спецоперацій імені Антіна Головатого на одній з ділянок південного напрямку влаштували вдалу засідку для ворога.