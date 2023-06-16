Сили оборони впродовж 15 червня знищили приблизно 590 російських окупантів. Загалом із 24 лютого 2022 року Росія втратила 218 500 своїх солдатів у війні проти України.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім того, українські воїни за добу ліквідували 10 ворожих танків та 24 безпілотники.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 16 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 218500 (+590) осіб ліквідовано,

танків — 3965 (+10) од,

бойових броньованих машин — 7683 (+16) од,

артилерійських систем — 3812 (+19) од,

РСЗВ — 606 (+2) од,

засоби ППО — 364 (+0) од,

літаків — 314 (+0) од,

гелікоптерів — 301 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3357 (+24),

крилаті ракети — 1199 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6519 (+13) од,

спеціальна техніка — 519 (+0).

Нагадаємо, уночі 16 червня протиповітряна оборона знищила два іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» у Миколаївській області, запущені росіянами.