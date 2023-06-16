Сили оборони впродовж 15 червня знищили приблизно 590 російських окупантів. Загалом із 24 лютого 2022 року Росія втратила 218 500 своїх солдатів у війні проти України.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Крім того, українські воїни за добу ліквідували 10 ворожих танків та 24 безпілотники.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 16 червня орієнтовно склали:
Нагадаємо, уночі 16 червня протиповітряна оборона знищила два іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» у Миколаївській області, запущені росіянами.
Сили оборони впродовж 15 червня знищили приблизно 590 російських окупантів. Загалом із 24 лютого 2022 року Росія втратила 218 500 своїх солдатів у війні проти України.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Крім того, українські воїни за добу ліквідували 10 ворожих танків та 24 безпілотники.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 16 червня орієнтовно склали:
Нагадаємо, уночі 16 червня протиповітряна оборона знищила два іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» у Миколаївській області, запущені росіянами.