Міністерство енергетики США, а також кілька інших організацій постраждали від масованої російської хакерської атаки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представників адміністрації США.

Зазначається, що атака була проведена з використанням вразливості програмного забезпечення, що відповідає за передачу файлів.

— Були уражені дані у двох установах Міністерства енергетики, коли хакери отримали доступ через вразливість програми MOVEit Transfer, – говориться у повідомленні.

В Агентстві США з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) заявили, що працюють «у терміновому порядку, щоб зрозуміти наслідки та забезпечити своєчасне відновлення». Одне з джерел у Мін'юсті повідомило, що йдеться про установи, які займаються утилізацією ядерних відходів оборонного призначення в штаті Нью-Мексико.

Крім того, від атаки постраждали британський енергетичний гігант Shell, Університет Джона Гопкінса, Університет штату Джорджія та Система охорони здоров’я Джона Гопкінса.

Відповідальність за кібератаку взяла на себе група хакерів-здирників Cl0p, пов’язана з Росією. У своїй заяві вони зазначили, що не використовуватимуть жодних даних, отриманих від державних установ, і що нібито видалили їх.

Нагадаємо, у лютому невідомі хакери атакували сайти НАТО. У цьому також звинуватили хакерську групу, повʼязана з Росією.

Пізніше, у березні відбулася кібератака на державні ресурси України, у тому числі на єдині та державні реєстри та сайти Міністерства юстиції.

Згодом українські активісти команди «Кібер Спротив» хакнули обліковий запис Z-волонтера Михайла Лучина на AliExpress, який назбирав 25 тисяч доларів на потреби армії Росії. Зазначається, що Z-волонтер Михайло Лучин зібрав кошти на купівлю дронів для ЗС РФ, втім, українські хакери зламали його аккаунт і «підкорегували» замовлення, придбавши замість дронів фалоімітатори та страпони на цю ж суму.