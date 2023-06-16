Україні вдалося встановити місце перебування полонених військовослужбовців, яких утримують на території Угорщини.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко.

За його словами, наразі встановлено прізвища полонених, маршрут їхнього переміщення до Угорщини, а також повідомлено їхніх родичів та відповідні правоохоронні органи.

— Завдяки злагодженій роботі команди Уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час знаходиться 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених, - розповів Олег Котенко.

Він зазначив, що про 7 громадян раніше взагалі не було жодних відомостей.

Олег Котенко додав, що до повернення захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Нагадаємо, в Миколаєві діє регіональний штаб з питань зниклих безвісти в особливих умовах. Родини зниклих на війні миколаївців можуть звернутися за безоплатною юридичною та психологічною допомогою.

Раніше також повідомлялося, що в Миколаївській області з листопада 2022 року працює регіональне представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, основне завдання якого — дати можливість близьким та родичам зниклих та полонених військовослужбовців, які перебувають у Миколаївській, Одеській, Херсонській областях не їхати за допомогою та консультаціями до столиці.