Двоє братів зі Снігурівщини знаходили зброю на місцях колишньої дислокації ворога. Частину знахідок чоловіки обмінювали у місцевого мешканця на алкоголь.

Про це повідомляють в Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області.

Чоловік, який продавав спиртне правопорушникам зберігав отримані зброю, набої та вибухівку у себе вдома.

За даними правоохоронців, у ході обшуку в помешканні братів було вилучено дві протипіхотні осколкові міни, детонатори та електродетонатор, підривачі, гранату типу Ф-1, 30-ти міліметрову радіолокаційну систему посадки та 10 кілограмів вибухової речовини.

Також поліцейські провели обшук в будинку третього фігуранта, де виявили та вилучили два автомати Калашникова, набої до автоматичної зброї - 1142 калібру 5,45 та 85 шук калібру 7,62, шість порохових зарядів, близько кілограма тротилу та близько чотирьох кілограмів артилерійського пороху.

Все вилучене правоохоронці направили на експертне дослідження.

Поки підозру повідомили лише одному з фігурантів. Вирішується питання щодо оголошення про підозру ще двом зловмисникам та обрання відносно усіх трьох запобіжних заходів. За злочинні дії зловмисникам загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше мешканець Вознесенського району намагався продати боєприпаси — йому оголосили підозру.

Перед тим, на Первомайщині поліцейські викрили чоловіка на незаконному продажу та зберіганні боєприпасів. У нього вдома знайшли понад сотню набоїв до автоматичноі зброї.