Новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що його країна прагне долучитись до ініціативи ЄС з надання Україні мільйона артилерійських снарядів за 12 місяців.

Про це Тодор Тагарєв сказав в інтерв’ю Politico.

Болгарія стала однією з двох країн ЄС, окрім нейтральної Ірландії, які не долучились до спільної закупівлі боєприпасів для України через Європейське оборонне агентство, але новопризначений міністр оборони країни каже, що хоче переглянути це рішення.

— Ми дуже чітко налаштовані на приєднання до цієї коаліції. Я думаю, що ми зможемо надати частину необхідних боєприпасів для України. Політичного рішення ще не було, але ми, безумовно, докладемо зусиль, і я вірю, що ми знайдемо спосіб, — сказав Тодор Тагарєв.

Міністр оборони зазначив, що перевага Болгарії полягає в тому, що вона традиційно спеціалізується на виробництві стрілецької зброї, легких озброєнь і боєприпасів ще з радянських часів. Водночас стосовно техніки, як-то винищувачів МіГ-29 чи танків, ситуація складніша, додав міністр, оскільки їх у Болгарії недостатньо й техніка здебільшого вже застаріла.

20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план спільної закупівлі боєприпасів, який передбачає постачання Україні 1 мільйона снарядів.

29 березня тодішній міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов заявив, що країна не приєднається до плану Європейського Союзу зі спільної закупівлі 155-міліметрових боєприпасів для України, оскільки болгарська армія не використовує снаряди такого зразка.

Раніше у Міноборони Болгарії підтвердили факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів сучасніших бойових літальних апаратів.