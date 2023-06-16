Миколаївська міська лікарня №5 оголосила тендер на закупівлю лапароскопічної стійки для проведення операцій.
Придбати обладнання планують за суму до 3 мільйонів гривень, свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Лапароскопічна стійка — це набір обладнання, яке дозволяє проводити лапароскопічні (ендоскопічні) операції. Це малоінвазивна хірургія, при якій лікарі мінімально втручаються в організм пацієнта — роблять невеликі надрізи (на противагу смуговим операціям), через які вводять відеокамеру та хірургічні інструменти.
Згідно з техзавданням, до комлекту обладнання мають входити:
Аукціон заплановано на 27 червня. Переможець повинен поставити обладнання до кінця поточного року.
Раніше Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня закупила дихальних систем.
Миколаївська міська лікарня №5 оголосила тендер на закупівлю лапароскопічної стійки для проведення операцій.
Придбати обладнання планують за суму до 3 мільйонів гривень, свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Лапароскопічна стійка — це набір обладнання, яке дозволяє проводити лапароскопічні (ендоскопічні) операції. Це малоінвазивна хірургія, при якій лікарі мінімально втручаються в організм пацієнта — роблять невеликі надрізи (на противагу смуговим операціям), через які вводять відеокамеру та хірургічні інструменти.
Згідно з техзавданням, до комлекту обладнання мають входити:
Аукціон заплановано на 27 червня. Переможець повинен поставити обладнання до кінця поточного року.
Раніше Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня закупила дихальних систем.