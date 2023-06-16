Миколаївська міська лікарня №5 оголосила тендер на закупівлю лапароскопічної стійки для проведення операцій.

Придбати обладнання планують за суму до 3 мільйонів гривень, свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Лапароскопічна стійка — це набір обладнання, яке дозволяє проводити лапароскопічні (ендоскопічні) операції. Це малоінвазивна хірургія, при якій лікарі мінімально втручаються в організм пацієнта — роблять невеликі надрізи (на противагу смуговим операціям), через які вводять відеокамеру та хірургічні інструменти.

Згідно з техзавданням, до комлекту обладнання мають входити:

Відеокамера;

LED-лампа;

Помпа для аспирації (відкачування рідини) та іригації (підведення рідини);

Інсуфлятор (прилад, що забезпечує подачу вуглекислого газу в черевну порожнину);

Електрохірургічний апарат, який використовуєтся для розрізання й коагуляції тканин;

Ендоскоп (набір оптичних приладів);

Монітор;

Стійка.

Аукціон заплановано на 27 червня. Переможець повинен поставити обладнання до кінця поточного року.

Раніше Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня закупила дихальних систем.