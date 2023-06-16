У застосунку «Дія» тимчасово перестала працювати програма держдопомоги «єВідновлення». Це пов’язано з тим, що програму «перевозять» на новий датацентр.

Про це повідомляється у Telegram-каналі «Дії».

Як зауважили розробники «Дії», на новому обладнанні реєстр працюватиме швидше та краще. Це зробить послугу більш якісною.

Попередньо, послуга «єВідновлення» й повідомлення про пошкоджене майно на порталі та в застосунку буде тимчасово недоступна до 19 червня.

Нагадаємо, уряд спрямує 190 мільйонів гривень на реалізацію проєктів з відновлення у Миколаївській області.