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Сили протиповітряної протягом 17 червня та ночі 18 червня збили два ворожих гелікоптери, а також «приземлили» 12 дронів росіян.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Українські захисники знищили два ударні вертольоти Ка-52. Таким чином цього тижня РФ втратила вже п’ять «Алігаторів».

Крім того, сили ППО збили чотири дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131 та один російський «Ланцет».

Також за минулу та поточну добу військові знищили сім ворожих розвідувальних безпілотників типу «Орлан-10», «Орлан-30», «Zala» та «Supercam».

Повітряні Сили додають, що за добу авіація здійснила десятки вильотів, щоб вдарити по позиціях ворога та прикрити захисників на землі. Авіація завдала ударів по позиціях, тилах, скупченнях живої сили противника.

Нагадаємо, вночі 18 червня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» над Миколаївщиною знищено ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня.