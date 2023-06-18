Станом на ранок 18 червня рівень води в Інгульці на території Снігурівської громади знизився вже майже на 5 метрів.

Залишається близько метра до рівня, який був до моменту підриву Каховської ГЕС, повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта.

Наразі вода відійшла від 373 будинків із 375, які зазнали підтоплення.

Також повністю відновили рух автомобільного транспорту по Василівському та Нововасилівському мостах.

У місті продовжують підвозити воду для населення, встановили нові накопичувачі в декількох мікрорайонах. Працюють бювети, де люди можуть придбати питну очищену воду.

Також доставляють воду, продукти харчування, речі першої необхідності в постраждалі населені пункти.

Раніше повідомлялося, що в Снігурівській громаді новозбудовані Василівський та Нововасилівський мости збереглися після десятиденного знаходження під водою, внаслідок підриву Каховської ГЕС.