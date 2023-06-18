У неділю 18 червня з 10 ранку в Миколаєві почали подавати воду зі зниженим тиском.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».

Планується повернути нормальне водопостачання близько 19 години.

В деяких будинках води взагалі може не бути.

«Це пов’язано, в першу чергу, з рельєфом міста, оскільки є будинки, які знаходяться значно вище, ніж точка, звідки подається вода, та навпаки», — пояснили у підприємстві.

Нагадаємо, підприємці Миколаєва не сплатили комунальному підприємству «Миколаївводоканал» майже 17 мільйонів гривень за спожиту воду.