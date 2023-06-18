Станом на 18 червня все ще залишаються тимчасово знеструмленими домівки 169-ти абонентів у чотирьох населених пунктах Снігурівської громади, які зазнали підтоплення.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта.

Фахівці філії «Миколаївобленерго» продовжують ремонтні роботи пошкодженого обладнання.

Нагадаємо, станом на ранок 18 червня рівень води в Інгульці на території Снігурівської громади знизився вже майже на 5 метрів. Наразі вода відійшла від 373 будинків із 375, які зазнали підтоплення. Також повністю відновили рух автомобільного транспорту по Василівському та Нововасилівському мостах.