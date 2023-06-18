Станом на 18 червня із підтоплених населених пунктів у Миколаївській області рятувальники відкачали вже 2 тисячі 216 кубічних метрів води.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Роботи проводились у 130 домівках, від наслідків затоплення очистили 71 погріб, 69 колодязів та 12 дворів. Загалом надали допомогу 382 громадянам.

«Працюємо й надалі та робимо все від нас залежне аби громадяни змогли якнайшвидше повернутись до нормальних умов життєдіяльності та повністю оговтатись від наслідків екоциду, вчиненого росіянами — підриву греблі Каховської ГЕС. Разом до Перемоги», — відзначили рятувальники.