Станом на 18 червня із підтоплених населених пунктів у Миколаївській області рятувальники відкачали вже 2 тисячі 216 кубічних метрів води.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Роботи проводились у 130 домівках, від наслідків затоплення очистили 71 погріб, 69 колодязів та 12 дворів. Загалом надали допомогу 382 громадянам.
«Працюємо й надалі та робимо все від нас залежне аби громадяни змогли якнайшвидше повернутись до нормальних умов життєдіяльності та повністю оговтатись від наслідків екоциду, вчиненого росіянами — підриву греблі Каховської ГЕС. Разом до Перемоги», — відзначили рятувальники.
Нагадаємо, станом на ранок 18 червня рівень води в Інгульці на території Снігурівської громади знизився вже майже на 5 метрів. Наразі вода відійшла від 373 будинків із 375, які зазнали підтоплення. Також повністю відновили рух автомобільного транспорту по Василівському та Нововасилівському мостах.
Станом на 18 червня все ще залишаються тимчасово знеструмленими домівки 169-ти абонентів у чотирьох населених пунктах Снігурівської громади, які зазнали підтоплення.
Станом на 18 червня із підтоплених населених пунктів у Миколаївській області рятувальники відкачали вже 2 тисячі 216 кубічних метрів води.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Роботи проводились у 130 домівках, від наслідків затоплення очистили 71 погріб, 69 колодязів та 12 дворів. Загалом надали допомогу 382 громадянам.
«Працюємо й надалі та робимо все від нас залежне аби громадяни змогли якнайшвидше повернутись до нормальних умов життєдіяльності та повністю оговтатись від наслідків екоциду, вчиненого росіянами — підриву греблі Каховської ГЕС. Разом до Перемоги», — відзначили рятувальники.
Нагадаємо, станом на ранок 18 червня рівень води в Інгульці на території Снігурівської громади знизився вже майже на 5 метрів. Наразі вода відійшла від 373 будинків із 375, які зазнали підтоплення. Також повністю відновили рух автомобільного транспорту по Василівському та Нововасилівському мостах.
Станом на 18 червня все ще залишаються тимчасово знеструмленими домівки 169-ти абонентів у чотирьох населених пунктах Снігурівської громади, які зазнали підтоплення.