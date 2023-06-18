Пляжі Одеси визнали непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води і небезпеки для здоров’я.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Купання людей на пляжах Одеси заборонили. Відповідне рішення прийняли 17 червня на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради.

Погіршення стану води пов’язане з наслідками підриву Каховської гідроелектростанції.

Міськрада опублікувала відео, на якому вздовж одеських пляжів їздить машина з гучномовцем і повідомляє відвідувачів про небезпеку та наслідки купання.

Нагадаємо, станом на ранок 18 червня рівень води в Інгульці на території Снігурівської громади знизився вже майже на 5 метрів. Наразі вода відійшла від 373 будинків із 375, які зазнали підтоплення. Також повністю відновили рух автомобільного транспорту по Василівському та Нововасилівському мостах.