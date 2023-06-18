Пляжі Одеси визнали непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води і небезпеки для здоров’я.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
Купання людей на пляжах Одеси заборонили. Відповідне рішення прийняли 17 червня на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради.
Погіршення стану води пов’язане з наслідками підриву Каховської гідроелектростанції.
Міськрада опублікувала відео, на якому вздовж одеських пляжів їздить машина з гучномовцем і повідомляє відвідувачів про небезпеку та наслідки купання.
Нагадаємо, станом на ранок 18 червня рівень води в Інгульці на території Снігурівської громади знизився вже майже на 5 метрів. Наразі вода відійшла від 373 будинків із 375, які зазнали підтоплення. Також повністю відновили рух автомобільного транспорту по Василівському та Нововасилівському мостах.
Станом на 18 червня все ще залишаються тимчасово знеструмленими домівки 169-ти абонентів у чотирьох населених пунктах Снігурівської громади, які зазнали підтоплення.
Пляжі Одеси визнали непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води і небезпеки для здоров’я.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
Купання людей на пляжах Одеси заборонили. Відповідне рішення прийняли 17 червня на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради.
Погіршення стану води пов’язане з наслідками підриву Каховської гідроелектростанції.
Міськрада опублікувала відео, на якому вздовж одеських пляжів їздить машина з гучномовцем і повідомляє відвідувачів про небезпеку та наслідки купання.
Нагадаємо, станом на ранок 18 червня рівень води в Інгульці на території Снігурівської громади знизився вже майже на 5 метрів. Наразі вода відійшла від 373 будинків із 375, які зазнали підтоплення. Також повністю відновили рух автомобільного транспорту по Василівському та Нововасилівському мостах.
Станом на 18 червня все ще залишаються тимчасово знеструмленими домівки 169-ти абонентів у чотирьох населених пунктах Снігурівської громади, які зазнали підтоплення.