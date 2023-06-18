Українські захисники продовжують вести наступ на фронті. Тим часом армія РФ зазнає найбільших втрат з часів піку битви за Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії.

Британська розвідка зазначає, що останніми днями тривають важкі бої. Найбільш інтенсивні бої зосереджені в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.

Як вказує розвідка, на всіх напрямках Україна продовжує вести наступальні операції та досягла незначних успіхів.

«На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають значних втрат, при чому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили протиповітряної протягом 17 червня та ночі 18 червня збили два ворожих гелікоптери, а також «приземлили» 12 дронів росіян.