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За прогнозом синоптиків 18 червня в Миколаєві, а також на заході та північному заході регіону встановили надзвичайну пожежну небезпеку (5 клас), на сході області пануватиме висока пожежна небезпека (4 клас).

Такі погодні умови вимагають від усіх громадян суворого дотримання правил безпечної поведінки з вогнем, зазначили в ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

«Але, на жаль, не усі дослухаються до постійних закликів з боку рятувальників, їх рекомендацій та настанов. В результаті, знову маємо збільшення кількості пожеж на відкритих територіях», — додали там.

Лише за минулу добу на території Миколаївської області зареєстровано 13 випадків загорянь сухостоїв, сміття, чагарників. Вогнем було охоплено понад 16 гектарів та в усіх епізодах причиною займань слугувало необережне поводження з вогнем, а в одному взагалі навмисний підпал.

Пожежі приборкували понад 50 вогнеборців, було задіяно 13 одиниць спецтехніки. Допомагали рятувальникам місцева пожежна охорона села Коблево, в підвозі води сприяли місцеві фермери.

«Головне управління ДСНС України у Миколаївській області знову звертаються до усіх громадян! Будьте свідомими, не порушуйте правил пожежної безпеки. Такими діями ви самі наносите непоправну шкоду природі, нищите наші родючі землі. Бережіть Батьківщину та не паліть її. В екстреній ситуації телефонуйте на спецлінію 101!», — додали в ДСНС.

Нагадаємо, в селі Зарічне в Миколаївській області внаслідок пожежі на території домоволодіння загинули чоловік та жінка.