Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що втрати росіян за добу на цьому напрямку склали понад чотири роти.

Про це він написав у Telegram.

«Кожна доба для росіян перетворюється на пекло. Наші воїни майстерно знищують ворога. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад чотири роти», — написав він.

Також було знищено та пошкоджено 77 одиниць військової техніки противника. Крім того, було знищено 12 місць зберігання боєприпасів росіян.

Раніше британська розвідка повідомила, що армія РФ зазнає найбільших втрат з часів піку битви за Бахмут.