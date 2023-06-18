На Херсонщині наразі середній рівень води становить 93 сантиметри.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«На Херсонщині станом на 14 годину дня середній рівень води становить 93 сантиметри. Затоплено 23 населені пункти, з них шість на правому березі, всі інші — на лівому», — сказав Прокудін.

Він також зазначив, що на правобережжі підтопленими залишаються 879 житлових будинків.

Нагадаємо, станом на 18 червня із підтоплених населених пунктів у Миколаївській області рятувальники відкачали вже 2 тисячі 216 кубічних метрів води.