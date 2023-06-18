Сили оборони в неділю пообіді збили ще один російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор».

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні пообіді збито ще один російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор», — йдеться у повідомленні.

Один Ка-52 коштує близько 16 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, Сили протиповітряної протягом 17 червня та ночі 18 червня збили два ворожих гелікоптери, а також «приземлили» 12 дронів росіян.