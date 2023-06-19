У неділю 18 червня, о 17:34, армія РФ обстріляла артилерією Очаків на Миколаївщині.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Постраждалих немає, додали там.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
За інформацією районних військових адміністрацій.
Нагадаємо, 17 червня росіяни з артилерії били по акваторії Очаківської громади та по відкритій території Очакова.
Також 17 червня російські війська 68 разів обстріляли Херсонську область.
У неділю 18 червня, о 17:34, армія РФ обстріляла артилерією Очаків на Миколаївщині.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Постраждалих немає, додали там.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
За інформацією районних військових адміністрацій.
Нагадаємо, 17 червня росіяни з артилерії били по акваторії Очаківської громади та по відкритій території Очакова.
Також 17 червня російські війська 68 разів обстріляли Херсонську область.