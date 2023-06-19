Протягом минулої доби, 18 червня, українські захисники ліквідували ворожий гелікоптер, 18 артсистем, 12 БПЛА та 6 бойових броньованих машин. Також РФ втратила ще 630 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили оборони в неділю пообіді збили ще один російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор».
Протягом минулої доби, 18 червня, українські захисники ліквідували ворожий гелікоптер, 18 артсистем, 12 БПЛА та 6 бойових броньованих машин. Також РФ втратила ще 630 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили оборони в неділю пообіді збили ще один російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор».