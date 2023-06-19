На південному напрямку Сили оборони протягом минулого тижня звільнили 8 населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Про це повідомила під час включення з Military Media Center заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

— Це Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне і Пʼятихатки, — сказала вона.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська підірвали греблю на річці Мокрі Яли, що в Донецькій області, аби завадити контрнаступу українських військових. Це спричинило підтоплення по обидва береги річки, але на ведення бойових дій не вплине.

Перед тим, повідомляли, що на Таврійському напрямку Сили оборони перейшли від оборони до наступу.