Станом на ранок 19 червня рівень в річці Інгулець знизився більш ніж на п’ять метрів. До рівня, який був до моменту підриву Каховської ГЕС, залишається 56 см.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Наразі вода відійшла від усіх 375 будинків, які зазнали підтоплення.

Фахівці філії «Миколаївобленерго» продовжують ремонтувати пошкоджене обладнання. Все ще залишаються тимчасово знеструмленими домівки 41 абонента у трьох населених пунктах громади.

Також фахівці проводять роботи із відновлення артсвердловин, які забезпечують централізоване водопостачання. У місті підврзять воду для населення, встановили нові накопичувачі в декількох мікрорайонах Снігурівки. Працюють бювети, де люди можуть придбати питну очищену воду.

Іван Кухта також повідомив, що продовжується доставка води, продуктів харчування, речей першої необхідності в постраждалі населені пункти.

Працівники міської ради завершили візуальні обстеження будинків та майна громадян, які звернулися з відповідними заявами через підтоплення своїх помешкань.

Нагадаємо, на Миколаївщині у річках Інгулець та Інгул і в Дніпро-Бузькому лимані знайшли холероподібний вібріон та значне перевищення норм лактозо-позитивної кишкової палички.

Холероподібний вібріон знайшли у водоймах Миколаєва та Снігурівки. Цей вібріон не є збудником холери, однак викликає захворювання на гострі кишкові інфекції, а також може свідчити про наявність і холерного вібріону.