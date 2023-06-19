Станом на понеділок, 19 червня, на правобережній Херсонщині підтопленими залишаються 843 будинки у п’яти населених пунктах.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, зранку середній рівень води становить 80 сантиметрів.

— Підтоплнеими залишаються 5 населених пунктів Правобережжя — це Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новогреднєве, Благодатівка. Там під водою ще залишається 843 будинки, — додав він

Вже розмінували 345 гектарів територій де знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет.

26 червня планується відновлення значеної частини підтоплених мереж газопостачання. Водоканал також відкачує воду та намагається відновити свої будівлі і мережі.

У неділю, 18 червня повідомлялося, що на Херсонщині наразі середній рівень води становить 93 сантиметри.