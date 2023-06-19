За минулий тиждень українські захисники взяли у полон більше 80 російських загарбників.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, за минулий тиждень втрати ворога на всіх напрямках становили більш як 4 600 вбитих та поранених. Крім того, нашими оборонцями було взято в полон більш як 80 бійців агресора.

Також Сили оборони України знищили більше 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких — вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого.

Нагадаємо, на південному напрямку Сили оборони протягом минулого тижня звільнили 8 населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках.