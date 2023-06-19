В усіх селах Радсадівської громади Миколаївщини комунальники хлоруватимуть мережі водогону, щоб запобігти розвитку хвороботворних бактерій. Людей просять три дні не пити цю воду.

Про це повідомила адміністрація «Радсад комфорт-сервісу».

Хлорування мереж проведуть ввечері понеділка, 19 червня.

— З метою запобігання негативної санітарно-епідеміологічної ситуації ввечері 19 червня буде проведена комплексна дезінфекція (хлорування) мереж в усіх селах громади! Протягом трьох днів після хлорування споживати воду заборонено! Обмежено використовувати її можна лише для технічних потреб, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині у річках Інгулець та Інгул і в Дніпро-Бузькому лимані виділено холероподібний вібріон та значне перевищення норм лактозо-позитивної кишкової палички.