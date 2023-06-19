У Миколаївському загальноосвітньому санаторію школі-інтернату № 7 побудують захисну споруду. На проектно-кошторисну документацію витратять 1,3 млн грн.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської ОВА планує витратити на виготовлення документації 1 мільйон 323 тисячі 600 гривень.

Договір було підписано з приватним підприємством «МИКОС -МЕТ». Послугу підрядник виконає до кінця року.

Нагадаємо, що на Миколаївщині в селищі Березнегувате будуватимуть новий ліцей заміть старого, який пошкодили російські ракети.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві тривають перевірки бомбосховищ та укриттів по всьому місту. Фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення спільно з представниками адміністрацій районів інспектують захисні споруди і проводять роз’яснювальну роботу з відповідальними за доступ до укриттів.