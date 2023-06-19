На Миколаївщині викрили мешканку Южноукраїнськ, яка у соцмережах поширювала матеріали, що виправдовують збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області та поліції.

За даними слідства, 51 – річна жінка на особистій сторінці в одній із заборонених соціальних мереж поширювала матеріали, які містили виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії країни-агресора. За скоєне жінці загрожує до п’яти років ув’язнення.

У підозрюваної під час обшуку вилучили телефон з доказами. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників».

Нагадаємо, що Служба безпеки України заочно оголосила про підозру жителю Миколаєва Данилові Санітару, який під час окупації Херсона співпрацював з окупантами та висвітлював неправдиву інформацію на пропагандистському телеканалі «Таврія».