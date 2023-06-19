Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС в тимчасово окупованих Олешках, що на лівобережжі Херсонщини, могло загинути щонайменше 500 людей.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначають, що люди загинули через те, що загарбники відмовили їм в евакуації через відсутність російського паспорта. Цим вони порушили норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності та залишили мешканців тимчасово окупованих Олешок на смерть.

— Порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни просто залишили місцевих на смерть. Дії росіян щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду і кожен, хто долучився до знущань з українців – понесе справедливе покарання, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, поки окупаційна влада визнала загибель 29 осіб у Херсонській області: 12 – в Олешках, 13 – у Голій Пристані та 4 – у Новій Каховці.

Нагадаємо, у Миколаївській області через теракт росіян на Каховській ГЕС загинули двоє людей. Про першу жертву внаслідок теракту стало відомо 8 червня. Тоді загинув 53-річний чоловік, який вчора відмовився від евакуації.