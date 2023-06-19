Після підриву Каховської ГЕС в деяких точках водозабору питної води були виявлені незначні відхилення від норми.

Про це на брифінгу розповів головний санлікар Миколаївщини Володимир Клочко, повідомляє кореспондент «НикВести».

За його словами, після підтоплення в деяких точках водозабору були порушені норми показника pH (рівень кислотності води) та ряду інших мікробних показників. Однак, він запевнив, що ці порушення не наносять значної шкоди організму людини.

— Вода йде зі скважини й там де ми знаходили незначне відхилення по рH (це водневий показник, який повинен бути 6,5-5,9, а у нас він був 5,5-6,2), ми надавали рекомендації. Лише у деяких точках були виявлені мікробні показники, які не суттєво могли впливати на стан здоров’я населення. Але ми одразу реагували, точки розливу закривалися, мінялися фільтри, або проводилися інші процедури по дезінфекції. І тільки після наших обстежень, їм надавали можливість знову подавати воду, - розповів санлікар.

Він запевнив, що сьогодні в Миколаєві проводять детальні дослідження питної води та ситуація постійно контролюється.

— На сьогоднішній день є певні умови при воєнному стані до питної води. Державні санітарні правила і норми були змінені. І я хочу сказати, що ми постійно контролюємо ситуацію. Якщо ви бачили, то деякі точки розливу, які були там де теплоенерго ставили, вони були закриті. Це було через підтоплення, - зазначив Володимир Клочко.

Нагадаємо, як стало відомо, «Доступна вода», на обслуговування якої з бюджету Миколаєва цього року планують витратити 37 мільйонів гривень, не є питною.

Також раніше секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розказав про те, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.