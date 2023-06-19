Російські окупанти обладнали госпіталь у селищі Розівка Запорізької області, оскільки вони продовжують зазнавати тяжких втрат.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією військового командування, ворог не припиняє переобладнати цивільні установи під свої шпиталі.

«Так загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області окупанти перетворили на військовий госпіталь. У приміщенні їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених», — зазначають у Генштабі.

Також уточнюється, що госпіталь використовують як логістичний хаб з перерозподілу поранених і загиблих військових РФ. Важкопоранених солдатів та сержантів перевозять до медзакладів Донецька, Маріуполя та Бердянська на авто. Поранених офіцерів транспортують авіацією на територію Росії.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли російські окупанти розміщують своїх поранених у школах на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, бійці 73-го морського центру спецпризначення імені кошового отамана Антіна Головатого показали вдале знищення російського агресора.