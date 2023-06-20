Команда астрономів виявила у космосі коричневого карлика, температура на поверхні якого вища, ніж на Сонці.

По це повідомляє Metro, передає Укрінформ.

Новий космічний об’єкт WD0032-317B, розташований за 57 світлових років від Землі, відкрила група астрономів під керівництвом доктора Девіда Лафреньєра з Університету Арізони (США).

Він виявлений на орбіті білого карлика. Завдяки цьому теплу коричневий карлик нагрівається до 7727 градусів Цельсія, що вище, ніж на поверхні більшості зірок. Приміром, температура поверхні Сонця становить близько 5200 градусів Цельсія.

WD0032-317B став першим коричневим карликом, який отримує такий високий рівень ультрафіолетового випромінювання.

Коричневий карлик — самосвітний астрономічний об’єкт, у якого домінує вивільнення гравітаційної енергії шляхом стискання, хоча деяку роль відіграє енерговиділення внаслідок ядерних реакцій.

Нагадаємо, нові дослідження показали, що галактика Чумацький Шлях може мати іншу форму, ніж вважали дотепер.