Вночі 20 червня над Миколаївською областю збили три ударні дрони «Shahed-131/136».
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Дрони знищили силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь».
Нагадаємо, на південному напрямку Сили оборони протягом минулого тижня звільнили 8 населених пунктів.
Вночі 20 червня над Миколаївською областю збили три ударні дрони «Shahed-131/136».
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Дрони знищили силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь».
Нагадаємо, на південному напрямку Сили оборони протягом минулого тижня звільнили 8 населених пунктів.