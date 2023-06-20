В ніч на 20 червня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 28 з 30 запущених «Шахедів», близько з 20 з них — на Київщині.

Про це повідомили в Генеральному штаб ЗСУ.

В Київській міській військовій адміністрації додали, що дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків.

«Силами і засобам нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятка ворожих цілей. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу!», — зазначили в КМВА.

Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило.