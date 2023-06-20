Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 20 червня, склали 1010 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 221 тисячу 460 військових. Крім того, ЗСУ збили ще один ворожий гелікоптер.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 221460 (+1010) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3997 (+8) од,

бойових броньованих машин — 7750 (+15) од,

артилерійських систем — 3888 (+23) од,

РСЗВ — 614 (+4) од,

засоби ППО — 372 (+2) од,

літаків — 314 од,

гелікоптерів — 306 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3393 (+10),

крилаті ракети — 1214 (+3) од,

кораблі /катери — 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6645 (+32) од,

спеціальна техніка — 531 (+5)

Нагадаємо, в ніч на 20 червня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 28 з 30 запущених «Шахедів», близько з 20 з них — на Київщині.