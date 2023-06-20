Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 20 червня, склали 1010 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 221 тисячу 460 військових. Крім того, ЗСУ збили ще один ворожий гелікоптер.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч на 20 червня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 28 з 30 запущених «Шахедів», близько з 20 з них — на Київщині.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 20 червня, склали 1010 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 221 тисячу 460 військових. Крім того, ЗСУ збили ще один ворожий гелікоптер.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч на 20 червня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 28 з 30 запущених «Шахедів», близько з 20 з них — на Київщині.