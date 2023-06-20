Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради планує витратити 994 тисячі 267 гривень на благоустрій зелених зон.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Загальна площа що потребує прибиранням зсувів земляних мас біля зелених зон складає 9125 м2. Роботи виконуватимуться до 30 листопада.

Наразі триває процедура подання пропозицій від учасників. Переможця обиратимуть на аукціоні, який призначено на 28 червня.

Нагадаємо, що на утримання зелених зон та скверів Миколаєва до кінця 2023 року планують витратити 32,5 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що у Центральному районі Миколаєва замовили послуги з утримання прапорниць та флагштоків на об’єктах благоустрою.

Також повідомлялося, що адміністрація Центрального району Миколаєва збирається витратити 3 мільйонів 103 тисячі гривень на ліквідацію несанкціонованих звалищ впродовж 2023 року.