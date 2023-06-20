У Снігурівці через високий рівень грунтових вод поки не можуть відновити роботу артезіанських свердловин, які забезпечують централізоване водопостачання. Містянам воду розвозять по домівках, також встановили накопичувачі в декількох мікрорайонах.

Про це повідомили в адміністрації Снігурівської громади.

У понеділок, 19 червня, фахівці спробували запустити свердловину №105, але поки безуспішно.

— Роз'яснюємо, що на даний час у свердловини потрапляє річкова вода, це не дає можливості провести очистку та відновити їх роботу. Тому необхідно почекати, доки не буде завершено весь цикл необхідних робіт та проведено аналіз води. Після чого, у випадку отримання позитивного висновку, ми матимемо змогу відновити централізоване водопостачання в місті. Також заплановано буріння нових свердловин, — повідомили на місцевому КП «Снігурівський комунальник».

Станом на 08:00 20 червня рівень води в р. Інгулець знизився на 5 м 79 см. До рівня, який був до моменту підриву Каховської ГЕС, залишається 22 см. Вода відійшла від усіх 375 будинків, які зазнали підтоплення.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 19 червня рівень в річці Інгулець знизився більш ніж на п’ять метрів. До рівня, який був до моменту підриву Каховської ГЕС, залишається 56 см.

Також повідомлялося, що у Снігурівській громаді збираються пробурити невеликі свердловини, аби повернути місцевим жителям водопостачання. Наразі вже запросили фахівців, які проведуть розвідувальні роботи.