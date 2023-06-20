У Миколаєві обіцяють до вечора відновити рух трамваїв у напрямку мікрорайону Широка Балка.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що працівники КП «Миколаївелектротранс» детально обстежили рейко-шпальну решітку на місці проведення аварійних робіт «Миколаїводоканалу».За його словами, критичних пошкоджень колії немає.

— Після вирівнювання та переварювання тяг зможемо на вечір відкрити трамвайний рух до мікрорайону Широка Балка, —сказав він.

Як повідомлялося 19 червня в пресслужбі Миколаївської міської ради, рух електротранспорту до цього мікрорайону довелося закрити через аварію на мережах МКП "Миколаївводоканал», яка сталася 16 червня.

Нагадаємо, що з 10 квітня в Миколаєві поновили роботу стаціонарних точок продажу квитків та проїзних на трамваї та тролейбуси.