Президент Володимир Зеленський підписав закони про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

— Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану, — написав міністр.

Він зауважив, що це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників.

Раніше повідомлялося, що протягом останніх місяців Росія працювала над забезпеченням довгострокового постачання ударних дронів з Ірану.